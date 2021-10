Gli automobilisti europei potrebbero dover fare i conti con i costi elevati della benzina e del diesel nei prossimi mesi a causa dell’aumento dei prezzi del greggio, della ripresa della domanda di carburante e delle tasse che faranno salire i prezzi alla pompa fino a picchi record.

Il balzo dei prezzi del carburante stradale arriva mentre i paesi in Europa e altrove sono alle prese con l’impennata dei prezzi dell’energia elettrica che entrano nell’inverno dell’emisfero settentrionale e potrebbe danneggiare la spesa dei consumatori, minando la ripresa economica globale dalla pandemia.

Si prevede che rimarranno elevati poiché analisti e trader si aspettano che il prezzo del greggio si mantenga intorno ai livelli attuali di circa 85 dollari al barile per il resto dell’anno.

Le parole degli esperti

“I prezzi elevati del carburante mettono sotto pressione i livelli complessivi dei prezzi e rappresentano un rischio al ribasso per la ripresa della mobilità e dell’economia in generale“, ha affermato Kavita Chacko, economista senior presso CARE Ratings in India.

“L’aumento dei costi di trasporto ha alimentato i costi in tutti i segmenti e potrebbe essere un freno per la spesa dei consumatori”.

Un rimbalzo della domanda mentre il traffico stradale torna ai livelli pre-pandemia sta superando la crescita dell’offerta tra bassi investimenti in combustibili fossili, produzione di raffineria ridotta e manutenzione ritardata a causa di Covid-19 e strozzature logistiche.

In Gran Bretagna, dove le interruzioni nelle reti di distribuzione hanno provocato la peggiore crisi del carburante degli ultimi decenni a fine settembre, il prezzo medio della benzina senza piombo alla pompa è salito a 1,94 questa settimana.

Ciò significa che un conducente ora paga 15 sterline in più per riempire un serbatoio da 60 litri rispetto allo scorso anno, quando il prezzo medio della benzina era di circa 1,15 dopo che i blocchi a livello nazionale avevano ridotto la domanda.