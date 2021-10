Le nuove offerte lanciate da Esselunga possono effettivamente far sognare gli utenti che da tempo vogliono cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati, la soluzione corrente torna alle origini, proponendosi come valida alternativa alle ultime offerte di Unieuro e similari.

Tutti gli utenti possono approfittare degli ottimi prezzi lanciati da Esselunga, decidendo di recarsi personalmente in un qualsiasi punto vendita dislocato sul territorio nazionale; gli acquisti prevedono la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale può essere esercitata nelle medesime location, e copre solamente i difetti di fabbrica, e la versione completamente sbrandizzata.

Esselunga: quali sono i prezzi più invitanti

Il prodotto su cui Esselunga ha interamente costruito la propria campagna promozionale è Apple iPhone XR, un modello in vendita dallo scorso anno, appartenente alla fascia media della telefonia mobile, ma ancora attuale in termini di prestazioni e qualità fotografiche. La versione in vendita in negozio, ricordiamo fino al 3 novembre, prevede una memoria interna di 64GB, per un prezzo finale di 399 euro.

La scheda tecnica lo descrive con ottime qualità generali, infatti dispone di un display Liquid Retina HD da 6,1 pollici, un processore A12 Bionic hexa-core, 3GB di RAM, una fotocamera posteriore da 12 megapixel, un componente anteriore da 7 megapixel, per finire con chip NFC ed una batteria da 2942 mAh.

Se interessati all’acquisto, ricordiamo che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, e che le scorte sono estremamente limitate. I dettagli sono reperibili premendo qui.