Nel panorama delle soluzioni di internet casa con la Fibra, c’è davvero il mondo. Insomma, si può tranquillamente dire che l’imbarazzo della scelta non manca. Tuttavia optare per la soluzione giusta può non essere facile. Oggi vedremo insieme cosa ci propone Sky WiFi. Infatti, per i nuovi clienti, ha in serbo un regalo eccezionale durante tutto il mese di ottobre. Scopriamo insieme questa ghiotta opportunità e tutte le possibilità che completano in modo incredibile l’offerta per la rete fissa con contenuti da urlo!

Sky WiFi: la soluzione giusta per internet superveloce oggi è anche scontata

Trovare la soluzione giusta per internet superveloce non è così scontato, ma grazie all’offerta di Sky WiFi non solo è possibile, ma è anche super scontata. Si tratta di una promo con Fibra 100% che garantisce una velocità in download fino a 1Gb/s.

Tra l’altro, come dicevano, per tutto il mese di ottobre è scontata a 24,90 euro al mese anziché 29,90 euro al mese. Questo prezzo speciale sarà valido per 18 mesi dall’attivazione dell’offerta. Dal 19° mese tornerà al prezzo base di 29,90 euro mensili. Ma cosa offre Sky WiFi?

100% Fibra con velocità fino a 1 Gb/s

con velocità fino a 1 Gb/s Sky WiFi Hub intelligente per connettere tutta la casa

intelligente per connettere tutta la casa Chiamate a consumo

Attivazione scontata a 29 euro una tantum anziché 49 euro

Ovviamente l’azienda ha anche soluzioni complete da abbinare alla rete fissa con tutti i contenuti comprensivi di show e serie TV. Ad esempio, grazie alla promo Sky WiFi + Sky TV potrete avere a soli 39,80 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro:

Insomma, un vero e proprio banchetto goloso a un prezzo incredibilmente basso visti i contenuti e il bundle proposto. Sky WiFi non ha nulla da temere e sembra anche far concorrenza spietata alle offerte Fastweb di ottobre.