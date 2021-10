Fastweb grazie alla partnership con Eni e per tutto il mese di ottobre sta proponendo offerte imperdibili di internet insieme a luce e gas contro gli ultimi rincari sulle bollette. Un’iniziativa davvero interessante che permette, a chiunque decida di sottoscrivere una delle soluzioni proposte dall’operatore virtuale abbinate a quelle del famoso fornitore di gas ed energia, di risparmiare fino a 100 euro all’anno. Scopriamo insieme quali sono le proposte attivabili sul sito ufficiale di Fastweb.

Fastweb: tre soluzioni internet per risparmiare fino a 100 euro sulle bollette di luce e gas

Sembra un sogno, ma è la pura realtà. Grazie a Fastweb ed Eni, da oggi potrete scegliere la soluzione che fa al caso vostro da abbinare alle due offerte dell’operatore per internet casa così da risparmiare fino a 100 euro sulle bollette di luce e gas.

Un’opportunità questa, per il mese di ottobre, che capita proprio a fagiolo per combattere l’aumento prezzi di energia e gas che sta mettendo in ginocchio molte famiglie. Vediamo ora quali sono le due offerte Fastweb alle quali si potranno abbinare tre soluzioni Eni.

Casa e Casa Light con lo sconto Eni

Alla pagina ufficiale di Fastweb è possibile trovare le due offerte di rete fissa per internet casa dell’operatore. Uno schema molto chiaro vi permetterà di abbinare le soluzioni Eni che vi garantiranno un ulteriore sconto per contrastare gli ultimi rincari.

Ad esempio, selezionando l’offerta Fastweb Casa Light e abbinandola alla promo Gas e Luce di Eni il canone mensile si abbassa a 18,95 euro al mese, per 24 mesi. Scegliendo solo la soluzione solo Gas o solo Luce il costo scontato sarà di 21,95 euro al mese, per 24 mesi.

Nell’offerta Fastweb Casa Light sono inclusi:

chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali;

verso fissi e mobili nazionali; attivazione della linea;

della linea; modem FASTGate ;

; 3 mesi di Dicovery+.

Se invece si decidesse di optare per l’offerta Fastweb Casa, allora abbinando Gas e Luce di Eni il costo al mese si abbasserebbe a 21,95 euro, per 24 mesi. Con solo Luce o solo Gas, il canone scontato sarebbe di 24,95 euro al mese, per 24 mesi.

Nell’offerta Fastweb Casa sono inclusi: