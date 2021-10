Il volantino Expert spaventa letteralmente le dirette concorrenti del mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, promettendo ai consumatori risparmi importanti su ogni singolo acquisto effettuato.

La via più semplice per raggiungere gli sconti consiste nel recarsi in uno dei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale, sebbene sia importante constatare la disponibilità della campagna anche online sul sito ufficiale, con spedizione a pagamento direttamente presso il domicilio. La data di scadenza del volantino è fissata al 31 ottobre 2021, le scorte non dovrebbero effettivamente rappresentare un problema.

Expert: occasioni grandiose per gli utenti

Nuovissime offerte attendono gli utenti che vogliono acquistare la telefonia mobile, senza essere costretti a spendere troppo, tra queste possiamo scovare anche buone occasioni che inducono un risparmio superiore alle aspettative. Le migliori riguardano Xiaomi Redmi 9T a 149 euro, Vivo Y33s a 269 euro, Vivo Y21 a 159 euro, Samsung Galaxy A03s a 149 euro, Galaxy A22 a 189 euro, Redmi Note 9 Pro a 229 euro, Oppo Reno6 a 499 euro, Oppo A54s a 229 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Realme GT Master Edition a 379 euro, Realme 8i a 219 euro, Realme C21 a 109 euro o anche Motorola E7i Power a 99 euro.

Coloro che vorranno invece acquistare un top di gamma, potranno mettere effettivamente le mai su Apple iPhone 12 Pro, disponibile a 1099 euro, o anche il più recente iPhone 13, disponibile a 939 euro. Gli altri sconti sono riassunti nelle pagine del volantino Expert, che potete visualizzare a questo link.