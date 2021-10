Il volantino esselunga nasconde al proprio interno sconti veramente bellissimi, rappresentanti le migliori occasioni per riuscire a spendere poco, senza mai dover rinunciare alla qualità generale del prodotto che si deciderà di aggiungere al carrello.

La campagna promozionale è disponibile come al solito sull’intero territorio nazionale, gli acquisti in parallelo non possono essere effettuati sul sito ufficiale dell’azienda, sebbene non vengano posti limiti o vincoli territoriali. Gli utenti possono inoltre fare affidamento sulla garanzia di 24 mesi, in grado di coprire ogni difetto di fabbrica del dispositivo acquistato.

I migliori codici sconto Amazon sono completamente gratis per gli utenti iscritti al nostro canale Telegram, scopriteli subito premendo qui.

Esselunga: questo volantino è da spavento

Il prodotto su cui Esselunga ha deciso di focalizzare principalmente la propria attenzione è un videogame, non il solito smartphone o tablet, stiamo parlando di un titolo di simulazione calcistica di Electronic Arts appena pubblicato in Italia e nel mondo: Fifa 22.

Commercializzato in ogni negozio nella sola versione PS4, il suddetto presenta un gameplay ed una grafica migliorati completamente, con tantissimi giocatori, squadre e campionati in licenza. Il prezzo finale di vendita non è troppo elevato, infatti raggiunge 49,99 euro, ma al momento è acquistabile solamente la variante per PS4. Ciò sta a significare che potrete giocare su entrambe le console di Sony, e da nessun’altra parte.

I dettagli del volantino sono come al solito riassunti precisamente sul sito ufficiale, sebbene gli acquisti siano effettuabili solamente tramite i negozi. Affrettatevi però, le scorte disponibili sono estremamente limitate e potrebbero terminare prestissimo.