L’operatore telefonico TIM ha deciso di continuare a proporre anche per il mese di ottobre 2021 alcune delle offerte appartenenti alla serie TIM Special. Tra queste, sono ancora disponibili le offerte denominate TIM Special LE, TIM Super LE e TIM Special Special Per Te. Vediamo qui di seguito cosa hanno da offrire.

TIM può contare su un vasto catalogo di offerte sia di rete fissa che di rete mobile. Per il mese di ottobre 2021, come già accennato, il noto operatore telefonico ha deciso di continuare a proporre per i suoi nuovi utenti alcune delle offerte della serie TIM Special, ovvero TIM Special LE, TIM Super LE e TIM Special Per Te.

TIM Special LE

L’offerta in questione è attivabile da tutti i nuovi utenti che effettueranno la portabilità da operatori come Iliad, PosteMobile, Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Nello specifico, con questa offerta si avranno a disposizione 70 GB di traffico dati con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo è di 9,99 euro al mese.

TIM Super LE

Questa offerta è attivabile dagli utenti provenienti dagli operatori Fastweb Full, CoopVoce, Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full. Si potranno utilizzare anche in questo caso 70 GB di traffico in 4G, minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il costo mensile è sempre di 9,99 euro.

TIM Special Per Te

Quest’ultima offerta è attivabile dagli utenti provenienti da ho. Mobile, Lycamobile e qualsiasi altro operatore virtuale, esclusi Kena Mobile e Very Mobile. Si avranno a disposizione 50 GB di traffico dati, minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Anche qui il costo mensile è di 9,99 euro.