MediaWorld raccoglie ancora le migliori occasioni del periodo, e decide di metterle a disposizione degli utenti che desiderano completare gli acquisti sia in negozio, che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

Il risparmio è assolutamente garantito, i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti, mentre la telefonia mobile è distribuita nella variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono decisamente più tempestivi, in quanto distribuiti dal produttore, non da un operatore telefonico.

MediaWorld: arrivano nuovi sconti molto speciali

Spese pazze da MediaWorld, anche nel momento in cui gli utenti vogliono effettivamente acquistare la fascia alta della telefonia mobile, data la presenza dei migliori dispositivi attualmente in commercio. I top di gamma sono difatti perfettamente rappresentati da Apple iPhone 13, il cui prezzo è pari a 939 euro, passando anche per i più datati Apple iPhone 12 e 12 Pro, disponibili rispettivamente a 779 e 1099 euro. L’alternativa, sempre di fascia alta ma con sistema operativo Android, è chiaramente rappresentata dal Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, uno smartphone eccellente da 999 euro.

Sfogliando l’intero volantino MediaWorld si possono comunque trovare buonissime occasioni che spingono gli utenti a risparmiare ingenti quantitativi di denaro, ecco quindi arrivare i vari Xiaomi Mi 11i, Oppo Find X3 Lite, Apple iPhone Xr, Galaxy A22 o anche Oppo A74 e Oppo A94, tutti disponibili a meno di 500 euro. Per maggiori dettagli, ricordatevi di collegarvi a questo link.