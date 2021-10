Gli automobilisti italiani non possono stare sereni: il prezzo dei carburanti continuano ad aumentare vertiginosamente. L’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, mediante Quotidiano Energia, ha fatto luce sul costo medio nazionale dei carburanti e, a quanto pare, la benzina in modalità self è arrivata a 1,728 euro al litro, aumentando di ben 6 centesimi in un sol giorno. Il prezzo del diesel, invece, in modalità self, è di 1,588 euro al litro. Situazione chiaramente peggiore sul servito: la benzina è aumentata di 7 centesimi in 24 ore, con un costo di 1,863 al litro per la benzina e 1,731 per il diesel. Situazione analoga per GPL e gas metano, rispettivamente 0,823 euro al litro e 1,884 euro al litro.

Stangata benzina e diesel: ecco cosa dice il Codacons e il modello francese

Come detto anche dal Corriere della Sera, per il Codacons ogni famiglia andrebbe a pagare circa 209 euro in più all’anno solamente per il carburante. Di fatto, benzina e diesel, in confronto ad ottobre 2020, hanno avuto un incremento di circa il 23,4% e del 24,3%. Tuttavia, gli aumenti non riguardano solo ed esclusivamente i carburanti ma anche altri prodotti riguardanti il largo consumo. Di fatto, il tutto va ad incidere anche sui trasporti e i beni; dunque, il Codacons si è rivolto al Governo affinché le accise sui carburanti diminuissero, così come l’aliquota dell’Iva.