Apple ha praticamente completato i suoi piani per la gamma di iPhone nel 2021. Di conseguenza, il leakster e l’attenzione degli appassionati si stanno concentrando sugli iPhone del prossimo anno dell’azienda. Come al solito, il marchio introdurrà un nuovo set di flagship a settembre 2022, ma ci sarà un altro dispositivo in arrivo un po’ prima.

Secondo alcune indiscrezioni, la società continuerà la sua linea di iPhone SE con il nuovo iPhone SE 3. Oggi è emersa una nuova serie di dettagli per il prossimo iPhone ‘di fascia bassa’.

iPhone SE 3 potrebbe arrivare molto presto

Secondo recenti indiscrezioni, ci saranno cambiamenti significativi nell’iPhone SE 3. Il cambiamento più notevole sarà un aggiornamento nel processore che consentirà al dispositivo di navigare attraverso le reti 5G. Il dispositivo può ottenere il chipset Apple A15 Bionic che lo metterà nello stesso territorio di prestazioni della serie iPhone 13.

Tuttavia, potremmo anche vedere Apple utilizzare l’A14 Bionic della serie iPhone 12 poiché porta un modem 5G. Il punto dell’utilizzo di questa piattaforma 2020 è che Apple può rendere il dispositivo più conveniente rispetto alle serie iPhone 13 e 14. Nonostante il nuovo hardware all’interno dell’iPhone SE 3, non ci saranno cambiamenti significativi in ​​termini di design.

Secondo un rapporto del blog giapponese Macotakara, il nuovo dispositivo riutilizzerà il design dell’iPhone SE (2020). Ciò significa che sarà presente un display LCD da 4,7 pollici con cornici inferiore e superiore e combinazione di pulsanti Touch ID / Home legacy, oltre al vecchio corpo in alluminio. L’iPhone SE 3 o SE 2022 sarà un dispositivo importante il prossimo anno poiché Apple sta abbandonando la variante iPhone mini.

L’SE dovrebbe prendere il posto di questa variante, che sarà sostituita da un nuovo iPhone 14 Max di grandi dimensioni.