Il mercato dei giochi mobili sta crescendo a passi da gigante. Mentre l’hardware sta già tenendo il passo, il software sta cambiando con il nuovo sistema operativo di Google. Android 12 non è solo incredibile per Material You e per l’arricchimento della privacy, ma include anche funzionalità per facilitare i giocatori mobile. Game Dashboard consentirebbe ai giocatori di accedere a una gamma di strumenti e widget per catturare e riprodurre il gameplay.

La modifica dei profili delle prestazioni non è stata possibile fino a quando l’introduzione dell’API Game Mode nella Game Dashboard di Android 12 porta questa elegante funzionalità sui dispositivi. Con l’API i giocatori saranno in grado di passare da un’impostazione all’altra e ottimizzare la propria esperienza di gioco.

Android 12 sta per essere rilasciata su più device

Segnalato, la suddetta API sta ora iniziando a far sentire la sua presenza ed è già stata identificata in alcuni giochi da XDA Developers. In base alle informazioni, gli utenti possono modificare il profilo delle prestazioni nella dashboard di gioco all’interno del nuovo sistema operativo.

Alcuni giochi che supportano la nuova API includono Minecraft, Sniper 3D e Temple Run 2. XDA ritiene che potrebbero esserci altri giochi che supportano la funzione ma non si sa nulla di concreto sullo stesso, per ora.

Attraverso l’API Game Mode, i giocatori possono scegliere tra tre profili: Standard, Performance e Battery Saver. Essenzialmente quest’ultimo è autoesplicativo, mentre la modalità Performance potrebbe consentire ai giocatori di aumentare i framerate compromettendo la durata della batteria.

Considerando il fatto che i giochi hanno iniziato a supportare la suddetta API, è solo questione di tempo prima che altri giochi si uniscano alla mischia. Per ora, è importante che i giocatori notino che la modifica del profilo delle prestazioni potrebbe causare il riavvio del gioco per riflettere le modifiche apportate.