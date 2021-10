Android 12 sembra non voler arrivare mai con Google alle prese con l’affinamento di alcune sezioni del codice sorgente per quel che riguarda grafica, sicurezza e funzioni, Nel frattempo pare che la sudcoreana Samsung sia già pronta a sviscerare una sua primordiale versione del robottino verde per una One UI 4 che promette bene dopo una prima fase di test i cui riscontri sono stati diffusi online in anteprima. Scopriamo che cosa ne è emerso dopo le ultime info.

Samsung One UI 4 già pronta pere gli utenti? Test iniziato

Non dovrebbe mancare molto all’esordio del nuovo OS di casa Google mentre le personalizzazioni specifiche vengono apposte da società come Xiaomi, OnePlus e Samsung che in ultima analisi ha dato il via al programma di beta testing nel rispetto della sua One UI in versione 4.

Si scoprono una serie di nuove funzionalità per i telefoni che per primi abbracceranno l’atteso update di sistema. Si rivolge in particolar modo ai device di fascia alta della serie Galaxy S21 in tutte le salse che saranno i primi a riceverla in via del tutto ufficiale prima di passare in rassegna tutta la categoria compatibile.

Il nuovo aggiornamento Samsung potrà essere richiesto da coloro che si registreranno all’app Samsung Members per le Nazioni in oggetto: Cina, India, Germania, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti.

Personalizzazione e sicurezza saranno altamente impattanti sul piano delle ottimizzazioni rispetto alla generazione precedente della One UI con un occhio di riguardo anche al design degli elementi distintivi del sistema come menu ed icone. Nuovi indicatori saranno predisposti per microfono e fotocamera nel momento in cui questi saranno in uso da parte delle applicazioni.

In Italia, almeno per il momento, niente prove generali ma le aspettative sono alte per una revisione che promette davvero bene. Si resta in attesa della correzione die bug e dell’implementazione massiva delle funzionalità promesse da una società ad alto tasso di innovazione sia nel comparto hardware che in quello software.