Il browser Vivaldi per desktop e Android ha ricevuto diverse nuove funzionalità negli ultimi mesi. Più di recente, ha ricevuto le schede Accordion e il supporto per le catene di comandi sul desktop, insieme all’opzione per aprire collegamenti esterni nel browser e nuove impostazioni delle schede su Android. Con il suo ultimo aggiornamento, il browser Vivaldi sta ottenendo ancora più nuove funzionalità su entrambe le piattaforme.

Vivaldi 4.3 per desktop ha iniziato a essere distribuito agli utenti e porta con sé diverse nuove funzionalità. La funzione di acquisizione integrata del browser ha ricevuto una riprogettazione dell’interfaccia utente con l’ultimo aggiornamento con nuove icone per aiutare gli utenti a capire come funziona tutto. Ora offre anche un’opzione di ridimensionamento che consente agli utenti di ridimensionare facilmente i propri screenshot.

Vivaldi 4.3: l’update comprende una serie di nuove funzionalità

La funzione di sincronizzazione di Vivaldi ha anche ricevuto un’interfaccia utente aggiornata che rende più facile per gli utenti installarla e farla funzionare. Ora è più intuitivo, presenta nuove icone e colori che attirano l’attenzione su funzioni importanti e un’opzione per scaricare la chiave di crittografia di backup che consentirà agli utenti di decrittografare i dati sincronizzati se dimenticano le password.

Altre modifiche degne di nota includono il supporto linguistico aggiuntivo in Vivaldi Translate, il supporto drag-and-drop su Vivaldi Mail, le modifiche al login OAuth per Vivaldi Mail e Calendar e il supporto PWA. Infine, Vivaldi per desktop ora ha anche l’API Idle Detection disabilitata per impostazione predefinita.

Vivaldi 4.3 per Android introduce una nuova barra degli strumenti dello stack di schede, che migliora le nuove impostazioni delle schede e gli stack di schede che sono stati implementati con un aggiornamento precedente. La barra degli strumenti consente agli utenti di modificare le schede all’interno di una pila di schede, aprire/chiudere le schede all’interno di una pila e visualizzare in anteprima le schede raggruppate.