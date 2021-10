WindTre non si fa intimorire dalla forte concorrenza degli operatori attivi in Italia ed anche nel mese di Ottobre propone una serie di importanti iniziative per tutti gli abbonati che decidono di cambiare il loro provider di riferimento. I clienti del gestore arancione avranno la possibilità di attivare la Go Unlimited Star+ come loro ricaricabile di riferimento.

WindTre, la migliore tariffa di Ottobre prevede Giga no limits

La WindTre Go Unlimited Star+ è in queste settimane la ricaricabile più conveniente del momento. Il gestore ha pensato a questa tariffa come alternativa alla Giga 120 di Iliad. La promozione infatti prevede soglie di consumo maggiori ed un costo inferiore rispetto ad Iliad

Il pacchetto pensato per la Go Unlimited Star+ di WindTre contempla Giga illimitati per la connessone di rete, a cui vanno aggiunte chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica. Il prezzo da pagare per gli abbonati prevede una quota fissa mensile dal valore di 7,99 euro.

Tutti coloro che andranno ad attivare un piano con WindTre e con questa ricaricabile avranno anche un costo bloccato nel primo semestre. Nei primi sei mesi è quindi assicurata la mancanza di rimodulazioni sui costi mensili.

Gli abbonati che sono interessati alla promozione di WindTre dovranno aggiungere al costo mensile soltanto una piccola quota extra dal valore di 10 euro per la ricezione della scheda SIM. Per attivare quest’offerta è infine necessaria la portabilità del proprio numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.