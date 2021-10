La ricerca del tradimento o di eventuali atti di infedeltà all’interno di un rapporto di coppia non è più un qualcosa che riguarda esclusivamente la vita reale, ma anche un elemento dell’oramai nota vita virtuale. WhatsApp, in particolar modo si rivela la piattaforma più importante in campo sentimentale.

WhatsApp, il nuovo trucco per notare tradimenti del partner

Proprio su WhatsApp spesso e volentieri avvengono tradimenti e atti di infedeltà. Per questa ragione, sono sempre di più in ordine numerico le persone che cercano di spiare le conversazioni del partner.

Molti utenti, curiosi di leggere ciò che scrive il partner in privato, si affidano alla lettura diretta delle conversazioni. Tale metodo si rivela efficace in alcune circostanze, ma molto poco produttivo in altre. Le persone infatti tendono a sottovalutare un aspetto: in caso di messaggi da nascondere, il partner potrebbe cancellare in poco tempo tutti i contenuti subdoli.

Ecco quindi che per spiare il proprio lui o la propria lei ci si può affidare ad un secondo metodo che si rivela più produttivo. Questo secondo metodo ha alla base la piattaforma WhatsApp Web. A

Come noto, grazie a WhatsApp Web, è possibile creare una copia delle proprie conversazioni da smartphone a dispositivo fisso. Proprio per questa dinamica, sarà necessario avere a portata di mano un pc e l’accesso al Device del proprio partner (anche per pochi secondi) al fine di sincronizzare tutte le chat ed averle sempre a portata di mano. Con questa tecnica inoltre le conversazioni saranno anche aggiornate in tempo reale.