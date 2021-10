Il settore automobilistico sta continuando a puntare sull’ecosostenibilità. La nota azienda Toyota, in particolare, ha da poco presentato un nuovo mezzo adatto a questo scopo, ovvero il nuovo monopattino elettrico a tre ruote denominato C + walk T. Vediamo brevemente le sue caratteristiche distintive.

Toyota ha annunciato ufficialmente in Giappone un nuovo monopattino elettrico con tre ruote

Come già accennato, la nota azienda automobilistica giapponese Toyota ha da poco presentato in madre patria un nuovo mezzo pensato proprio per l’ecosostenibilità. C + walk T è infatti un monopattino elettrico a tre ruote ed è caratterizzato dalle dimensioni piuttosto contenute e dispone inoltre di una pedana alta da terra 150 mm.

Questo mezzo, però, per il momento non è stato pensato per circolare nei centri urbani. Per l’azienda automobilistica giapponese, infatti, il nuovo monopattino elettrico a tre ruote è pensato per essere utilizzato in dei contesti ben precisi e specifici. Secondo Toyota, potrebbe essere utilizzato ad esempio per spostarsi in ambienti molto estesi, come ad esempio gli aeroporti o i centri commerciali e non solo. Quest’ultimo è stato anche pensato per chi ha dei problemi di deambulazione.

E le sue dimensioni contenute ne facilitano ulteriormente l’utilizzo fra la gente. La velocità consigliata raggiungibile è per questo motivo pari a 2 o 4 km/h. Nel caso ce ne fosse bisogno, però, si potrà comunque raggiungere una velocità più elevata pari a 10 km/h. Oltre a questo, il monopattino elettrico è inoltre dotato di diverse feature molto utili, come il sistema di rilevamento degli ostacoli, il che lo rende ancora più sicuro ed efficace se utilizzato in ambienti molto frequentati e, per l’appunto, con diversi ostacoli da evitare.