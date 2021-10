Iliad: 120GB, tutto senza limiti e il 5G in regalo per alcuni utenti

Il percorso di Iliad si è dimostrato il più lineare di tutti per quanto concerne la telefonia mobile in Italia. Da quando è arrivato questo colosso, visto che oggi può definirsi tale, sta riuscendo a battere la concorrenza di tutti gli altri gestori che sono riusciti nel corso degli anni a creare un vero e proprio impero.

Tutto è stato possibile grazie ad offerte prodotte a prezzi bassissimi e con tanti contenuti disponibili che durano nel tempo. Proprio per questo gli utenti di Tim e Vodafone ad esempio hanno deciso di sottoscrivere una delle promo di Iliad, proprio come le due attualmente disponibili sul sito ufficiale. Bisogna inoltre segnalare che l’offerta da 120 giga con tutto senza limiti permette agli utenti di avere davvero il massimo, mentre i già clienti di Iliad che pagano 9,99 € al mese possono sottoscriverla senza costi di attivazione aggiuntivi.

Iliad: queste offerte sono ancora disponibili sul sito ufficiale per tutti

Iliad permette a tutti di avere due offerte strepitose, le quali sono disponibili sul sito ufficiale con tutti i prezzi in bella mostra. La prima è quella che permette di avere ogni mese connessione web per 80 giga in rete 4G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.

Ecco poi l’offerta più ambita, quella che concede l’opportunità di avere 120 giga in 5G ogni mese per navigare sul web. Ci sono poi anche in questo caso minuti ed SMS senza limiti verso tutti al prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.