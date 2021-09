Inizialmente erano solo le tariffe molto datate a subire rimodulazioni da parte degli operatori telefonici. Oggi invece tutto è cambiato! Infatti, l’operatore anglosassone di telefonia mobile e fissa non guarda in faccia più a nessuno. Colpo basso di Vodafone ai nuovi clienti. Prima li attira con una promozione incredibile e poi li stanga con aumenti davvero tristi. Scopriamo insieme qual è l’offerta che poco tempo fa ha fatto davvero successo e che a breve subirà un rincaro di ben 2 euro.

Vodafone: se avete sottoscritto la Special 50 Giga dovete preoccuparvi

Purtroppo avete letto bene. Vodafone questa volta l’ha combinata grossa. Dopo aver conquistato la fiducia dei clienti proponendo un’offerta davvero vantaggiosa, ora fa un passo indietro.

Se avete sottoscritto la famosa Special 50 Giga di Vodafone dovete preoccuparvi. Sono previsti aumenti da paura. Si parla di 2 euro ogni 30 giorni che moltiplicati per i 12 mesi diventano 24 euro tondi tondi. Una brutta notizia che sta facendo infuriare tutti coloro che ne sono vittima.

In pratica chi ha sottoscritto la Special 50 Giga a 7,99 euro al mese, prezzo allettante proposto da Vodafone per rubare clienti agli altri operatori, dovrà pagare 9,99 euro al mese. Invece, chi ha sottoscritto la Special 50 Giga a 6,99 euro al mese si troverà a dover pagare 8,99 euro al mese.

A questo Vodafone non ha aggiunto contenuti extra per ammorbidire il colpo. Proprio per questo saranno sempre di più i clienti insoddisfatti che cercheranno nel diritto di recesso la salvezza.

Oltre al danno la beffa. Infatti Vodafone ai nuovi clienti che vogliono passare all’operatore sta bloccando il prezzo per sei mesi. Visto l’andazzo però, è presumibile che scaduta la clausola partirà con nuovi aumenti anche per questi, temporaneamente, privilegiati.

Una politica davvero strana questa di Vodafone che è andata a colpire i nuovi clienti ingolositi proprio dal prezzo vantaggioso della Special 50 Giga e dalla qualità e solidità dell’operatore telefonico. Ormai nel mondo della telefonia vige il detto: “Finché aumento non ci separi”. Ricordiamo che recentemente anche i clienti WindTre hanno subito aumenti.