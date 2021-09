Il nuovo iPhone 13 di Apple è disponibile negli store online e nei negozi fisici da circa una settimana. Iniziano già ad esserci alcune voci sul design del suo successore, l’iPhone 14. La strada è ancora lunga. Il prossimo smartphone dell’azienda arriverà tra un anno.

La nuova line-up includerà “nuovi modelli entry-level e una versione Pro, oltre ad un design completamente diverso”, secondo Mark Gurman di Bloomberg, esperto in questo settore. Secondo le voci trapelate online in questi giorni, il focus della realizzazione del nuovo iPhone 13 è stata la qualità delle componenti interne, per spianare la strada in vista delle modifiche all’esterno che arriveranno con il prossimo modello. Ad esempio, la tacca superiore da tempo oggetto di dibattito sarà finalmente debellata. La tacca ingombrante e poco armoniosa sarà sostituita da un piccolo foro quasi impercettibile.

iPhone 14: a pochi giorni dall’arrivo del suo predecessore, si parla già del nuovo design

Inoltre, pare che Apple abbia deciso di sbarazzarsi anche delle varianti Mini dell’iPhone, a causa di un andamento delle vendite piuttosto deludente, nonostante i feedback inizialmente positivi. Anche l’arrivo di un dispositivo pieghevole sembra quasi certo. Tuttavia, ci vorranno ancora alcuni anni per portare a termine questo progetto.

Per quanto possano essere veritiere ed affidabili, queste voci restano solo voci. Tra l’altro, per quanto possa confermarle indirettamente, l’azienda ha ancora un anno di tempo. In un lasso di tempo così ampio potrebbe cambiare qualsiasi cosa. Anche i nuovi smartwatch di Apple avrebbero dovuto avere un design mai visto prima. Invece, nonostante alcune modifiche, la linea di riferimento è ancora la stessa.