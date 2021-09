Le grandi offerte televisive per calcio e sport vedono in TIM una grande protagonista per la stagione in corso. Mai come quest’anno l’operatore italiano si impegna nel settore della streaming tv grazie ad una doppia partnership che coinvolge DAZN e con Mediaset. Proprio in virtù di questi accordi, il provider assicura ai suoi clienti due grandi esclusive come la Serie A e la Champions League.

TIM, sport e calcio nelle nuove offerte streaming

La prima grande partnership di TIM è quella siglata con DAZN. Grazie a questo accordo, gli utenti avranno la possibilità di gustarsi tutte le partite del massimo campionato italiano. DAZN garantisce a sua volta la Serie A in esclusiva nel prossimo triennio. Nell’offerta offerta base di TIM inoltre saranno disponibili anche i contenuti della piattaforma TIMvision tra film e serie tv.

Oltre alla presenza della Serie A, i clienti di TIM avranno anche la possibilità di accedere alla Champions League. In aggiunta alla partnership prevista con DAZN, il gestore ha stretto un accordo anche con Mediaset e con la sua piattaforma Infinity+, in cui è prevista la copertura totale sul web per le prossime edizioni della Champions.

Il ticket unico che TIM mette a disposizione di tutti i suoi abbonati ha un costo di 29,99 euro. Insieme a queste grandi manifestazioni, gli utenti avranno anche ulteriori esclusive come la Serie B, l’Europa League e la Liga Spagnola. Presenti nel pacchetto anche eventi di altri sporti, tra cui tennis, basket, le corse a tappe di ciclismo ed il volley.