Microsoft ha annunciato ufficialmente Surface Duo 2. Il seguito dell’originale tablet-smartphone ibrido Surface Duo sarà presto disponibile sul mercato con un prezzo più conveniente e specifiche e design più avanzati. Ciò non significa che Surface Duo di prima generazione verrà interrotto.

Il gigante del software ha reso noto il suo impegno a lanciare un importante aggiornamento del sistema operativo entro la fine dell’anno. Significa che Android 11 sarà finalmente disponibile poiché il dispositivo è stato rilasciato solo con Android 10.

Surface Duo: Android 11 arriverà a breve

Non ci sono annunci o conferme pubbliche, ma un portavoce di Microsoft ha condiviso la buona notizia e ha dichiarato: ‘Rimaniamo impegnati a fornire aggiornamenti a Surface Duo e stiamo lavorando per portare Android 11 ai clienti esistenti prima della fine di questo anno.’

Mentre altri OEM stanno già lavorando su Android 11, Microsoft ha Android 11 solo per Surface Duo. Per quanto riguarda Surface Duo 2, funziona già su Android 11. Non è chiaro se riceverà presto Android 12. Il rilascio avverrà poco prima della fine del 2021 e gli utenti di Microsoft Surface Duo stanno solo aspettando l’aggiornamento di Android 11.

Se possiedi il Surface Duo originale, questa è una buona notizia per te. Se hai intenzione di ottenere questo dispositivo Android da Microsoft, potresti considerare Surface Duo 2 che è migliore in molti modi. Viene fornito con schermi più grandi e specifiche e funzionalità più avanzate.

Il device vanta display Dual PixelSense Fusion, frequenza di aggiornamento adattiva di 90 Hz, protezione Gorilla Glass Victus, processore Snapdragon 888, 8 GB di RAM, memoria interna da 128 GB/256 GB/512 GB e una doppia batteria da 4449 mAh.