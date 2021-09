Iliad regala a chi paga 9,99 euro la Giga 120 con il 5G, nessun costo di attivazione

Non ci sarebbe modo per screditare un gestore come Iliad, il quale rappresenta un vero e proprio miracolo all’interno del panorama della telefonia mobile. In realtà proprio un miracolo non sarebbe, dal momento che questo successo sembrava essere programmato dall’azienda proveniente dalla Francia. Il nostro gestore che oggi si afferma come italiano al 100%, sta riuscendo a dare la sua impronta al mondo della telefonia, costringendo anche la concorrenza ad abbassare sensibilmente i prezzi di vendita delle promo.

Il cavallo di battaglia di Iliad è appunto la quantità, oltre a quel risparmio che di certo torna sempre comodo. Durante gli ultimi mesi è stato un dominio assoluto, con oltre 7 milioni di utenti al seguito e con tante cartucce da sparare. Tra queste la più temibile è di certo quella rappresentata dalla promo di 100 giga ancora disponibile sul sito ufficiale.

Iliad: l’offerta migliore è quella da 120 giga ma c’è anche la promo da 80 giga

Oltre all’offerta da 120 giga con tutto senza limiti a 9,99 € al mese c’è anche la promo da 80 giga in 4G con tutto illimitato a 7,99 euro al mese.

L’offerta da 120 giga è ancora disponibile fino a tempo indeterminato e potrà essere sottoscritta anche dai già clienti. Sarà tutto molto semplice e basterà solamente scegliere la promo nell’area personale. Non si sa ovviamente fin quando sarà possibile effettuare lo switch gratuito, per cui bisogna affrettarsi.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.