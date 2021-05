Iliad delude. Tutta l’aspettativa che molti avevano riposto in lei è svanita nel nulla. È bastato un solo giorno. Brutte notizie quindi e tanta frustrazione per molti utenti che speravano in questo operatore telefonico. Ecco cosa è successo anche se per ora si sa davvero molto poco.

18 maggio 2021: un giorno da dimenticare per Iliad

Sembrava ormai pronta e il suo debutto agli sgoccioli. Solo pochi giorni noi di Tecnoandroid insieme ad altre testate giornalistiche avevamo annunciato che la linea fissa di Iliad era pronta. Sembrava ormai imminente l’arrivo sul mercato della sua prima tariffa promo per aggredirlo con la Fibra.

Al contrario in un solo giorno tutto è cambiato. Il 18 maggio 2021, in occasione della presentazione dei risultati finanziari, Iliad, attraverso il suo CEO Thomas Reynaud, ha annunciato che il debutto della sua linea fissa è rimandato.

Per Iliad, contrariamente a quanto previsto, non sarà la fine della primavera il momento in cui si proporrà ai cliente con le sue nuove offerte per la Fibra. Da quanto si evince bisognerà attendere dopo l’estate, ma non è stato comunicato un periodo preciso.

Non si hanno notizie nemmeno in merito alle motivazioni scatenanti questa amara decisione. Cosa avrà portato Iliad a rimandare la sua tanto attesa partenza nel mondo della rete fissa? Potrebbe essere saltato l’accordo con Open Fiber. Ma noi non crediamo sia solo quello.

Il colpevole potrebbe essere la Freebox Pop di Free

Secondo alcune indiscrezioni di traverso si sarebbe messa la Freebox Pop di Free, il brand francese di Iliad Group. Si tratta di un dispositivo per la connessione internet compatibile con le connessioni xDSL e Fibra che sembra essere stato lanciato da Free anche in Italia e in Polonia. Ecco il tweet con il video dell’allestimento del palco per il lancio avvenuto lo scorso anno nella sede di Iliad a Parigi:

H-2 [Work in progress]

Le montage de la scène dans nos jardins et son écran géant à 180° en 37 secondes chrono. 😍🚀#KeynoteFree pic.twitter.com/UjF3VZMAxK — Free (@free) July 7, 2020

Insomma Iliad per ora si trova tra l’incudine e il martello con questa decisione. Anche perché risultava tra i provider accreditati per ricevere il Bonus Internet messo a disposizione dallo Stato Italiano.

Restiamo in attesa di ulteriori novità, ma il fatto che Iliad non abbia rilasciato spiegazioni in merito a questa decisione dell’ultimo momento fa pensare.