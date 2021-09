Iliad: le offerte del momento possono essere gratis, ecco 120GB in 5G

Iliad è un gestore ormai navigato nel settore della telefonia mobile italiana e riesce a fare quello che più piace agli utenti. Si tratta infatti di offrire promozioni mobili piene di contenuti ma soprattutto che durino tanto nel tempo senza mai scadere. Questo è successo fin dalla prima offerta, quella da 7,99 con 30 giga in 4G.

Ad oggi siamo su un pianeta totalmente diverso, visto che Iliad è stato in grado di lanciare in quanto gestore di telefonia mobile offerte di livello pazzesco. Attualmente sul sito ufficiale ce ne sono infatti due che sono state letteralmente presi d’assalto dei nuovi utenti, i quali oggi si attestano intorno agli 8 milioni in Italia. Secondo quanto riportato dunque la flusso sarebbe molto grande, soprattutto per quanto riguarda la promo da 120 giga in 5G che potrebbe essere sottoscritta anche da coloro che sono già clienti e che con una vecchia promo Iliad pagano 9,99 € al mese. In questo caso lo switch sarà totalmente gratuito.

Iliad: le offerte migliori sono ora disponibili e lo switch alla promo da 120 giga è gratuito

Sul sito ufficiale sono attualmente presenti due offerte strepitose, le quali riescono ad essere sempre uguali nel corso del tempo. Non cambieranno dunque i prezzi, così come i contenuti che sono presenti in grande quantità. La prima offerta permette di avere 80 giga in 4G per navigare sul web ogni giorno con minuti ed SMS senza limiti verso tutti al prezzo di soli 7,99 € al mese per sempre.

La seconda offerta invece offre 120 giga in 5G con tutto senza limiti al prezzo di 9,99 € al mese.