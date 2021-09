Google ha annunciato il nuovo aggiornamento per Android. Tra le funzioni più interessanti c’è la possibilità per gli utenti di controllare la TV tramite smartphone, accedendo da remoto.

Il telecomando da remoto sarà incluso tra le impostazioni rapide del telefono, che si trovano scorrendo verso il basso dalla parte superiore del dispositivo. Gli utenti possono quindi navigare tra i programmi o utilizzare la tastiera per inserire password o effettuare ricerche. Google sta anche portando una delle sue funzionalità solo per Pixel su altri dispositivi Android: la possibilità di aggiungere una cartella protetta da password su Google Foto. Questa impostazione è disponibile cliccando Libreria > Utilità. Tutte le foto salvate nella cartella protetta non sono salvate nel cloud.

Android: Google ha annunciato alcune delle funzioni disponibili con il nuovo aggiornamento

Migliorati ulteriormente anche Google Assistant, la condivisione dei file, i promemoria, le impostazioni rapide, le opzioni per Android Auto e infine gli adesivi su Gboard. Per quanto riguarda Android Auto, la nuova modalità dispone di schede cui gli utenti possono accedere senza scorrere, con messaggi, chiamate recenti, brani, podcast e una funzione di lettura automatica per leggere i messaggi ad alta voce. Gli utenti riceveranno anche consigli personalizzati per musica, notizie e podcast tramite Google Assistant.

Infine, Google ha apportato alcuni aggiornamenti sull’accessibilità: gli utenti disabili ora possono navigare meglio su Android con i gesti e il volto utilizzando i movimenti oculari tracciati dalla fotocamera Possono attivare azioni personalizzate – come inviare un SMS o effettuare una telefonata – con un solo gesto.