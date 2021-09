Samsung sta rilasciando un nuovo aggiornamento software per la serie Galaxy Tab S7, la linea di tablet di punta dell’azienda. Il nuovo aggiornamento di One UI 3.1 è un piccolo salto da One UI 3.0, ma include diverse nuove funzionalità multi-tasking di One UI 3.1.1 che è stato recentemente rilasciato per gli smartphone pieghevoli di Samsung.

L’aggiornamento basato su One UI 3.1 ha iniziato a essere implementato su Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e Galaxy Tab S7 FE. L’aggiornamento è identificato dalla versione firmware T87xXXU2BUI1 per il Galaxy Tab S7. Nel frattempo, gli aggiornamenti Tab S7+ e Tab S7 FE portano i numeri di build T97xXXU2BUI1 e T73xXXU1AUH6, rispettivamente.

Galaxy Tab S7: One UI 3.1 è ora disponibile al download

Come accennato, l’aggiornamento One UI 3.1 non apporta modifiche drastiche all’interfaccia utente. Tuttavia, alcune eleganti funzionalità multitasking supportate da One UI 3.1.1 miglioreranno sicuramente l’esperienza di produttività dei possessori di Galaxy Tas S7. Dopo aver installato il nuovo aggiornamento, gli utenti troveranno due nuove funzionalità nella sezione Labs: ‘Supporto multi-finestra per tutte le app‘ e una barra delle applicazioni permanente.

La funzione multi-finestra consente a tutte le app, comprese quelle non supportate, di aprirsi in visualizzazione pop-up o schermo diviso. Inoltre, i proprietari della serie Galaxy Tab S7 ora possono anche aggiungere app a una barra delle applicazioni, facilitando l’apertura delle app preferite senza tornare alla schermata principale.

Puoi trovare queste nuove funzionalità in Impostazioni > Funzionalità avanzate > Labs. L’aggiornamento della One UI 3.1 è stato lanciato su Galaxy Tab S7, Galaxy Tab S7+ e Galaxy Tab S7 FE. Per verificare se l’aggiornamento è disponibile per te, vai su Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Verifica aggiornamenti.