I quattro turisti a bordo della missione Inspiration4 organizzata da SpaceX hanno portato a termine con successo l’atterraggio nell’Oceano Atlantico.

La missione Inspiration4 ha segnato una serie di primati. In particolare è il primo razzo in orbita senza un astronauta professionista. Isaacman, il miliardario che ha pagato milioni imprecisati per effettuare questo viaggio voleva dimostrare che le persone comuni possono andare nello spazio. Il fondatore di SpaceX, Elon Musk, è completamente d’accordo. La capsula Dragon del tutto automatizzata di SpaceX ha raggiunto un’altitudine insolitamente elevata di 585 km.

Superando la Stazione Spaziale Internazionale di 100 miglia (160 chilometri), i passeggeri hanno assaporato la vista della Terra attraverso una grande finestra a forma di bolla aggiunta nella parte superiore della capsula. I quattro passeggeri sono tornati indietro nell’atmosfera sabato sera. I due precedenti ammaraggi di SpaceX – che trasportavano astronauti per la NASA – hanno avuto luogo nel Golfo del Messico. Questa volta, la NASA è stata poco più di uno spettatore incoraggiante.

L’unico vero legame tra la NASA e SpaceX è la piattaforma di lancio del Kennedy Space Center, una volta utilizzata per le missioni Apollo, ora affittata da SpaceX. Lo sponsor del viaggio, Jared Isaacman, 38 anni, imprenditore e pilota affermato, mirava a raccogliere 200 milioni di dollari per il St. Jude Children’s Research Hospital. Donando lui stesso 100 milioni, ha organizzato una lotteria per uno dei quattro posti.

Insieme ad Isaacman sul volo erano presenti Hayley Arceneaux, 29 anni, un assistente medico di St. Jude curata all’ospedale di Memphis, quasi due decenni fa per un cancro alle ossa, e il vincitore del concorso Chris Sembroski, 42 anni, un ingegnere di Everett, Washington. Infine, Sian Proctor, 51 anni, educatore, scienziato e artista di un college della comunità di Tempe, in Arizona.

I 4 fortunati sconosciuti fino a marzo hanno trascorso sei mesi ad addestrarsi e prepararsi per potenziali emergenze durante il volo, soprannominato Inspiration4. Quasi tutto sembrava andare bene, rendendo possibile chiacchierare con i pazienti del St. Jude, condurre esami medici su se stessi, suonare il campanello di chiusura per la Borsa di New York e fare un po’ di disegni o suonare l’ukulele. Arceneaux, la più giovane americana nello spazio e la prima con una protesi, ha assicurato ai suoi pazienti: “Ero una bambina che si sottoponeva a cure per il cancro proprio come molti di voi. Se posso farlo, puoi farlo”.

Quasi 600 persone hanno raggiunto lo spazio, un numero le cui origini risalgono a 60 anni fa e che dovrebbe presto salire alle stelle man mano che il turismo spaziale conquista più persone. Benji Reed, un direttore di SpaceX, prevede fino a sei voli privati ​​all’anno.

Sono già stati prenotati quattro voli con SpaceX che trasporteranno i civili accompagnati da ex astronauti della NASA. Il primo è previsto per l’inizio del prossimo anno con tre uomini d’affari che pagheranno 55 milioni di dollari ciascuno. La Russia prevede di assumere un attore e regista per le riprese il mese prossimo e un magnate giapponese a dicembre.