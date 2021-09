Negli ultimi anni, OnePlus ha avuto l’abilità di rilasciare due diversi dispositivi di punta nel corso di un anno. All’inizio dell’anno, la società rilascia una serie con versione ‘numerata’, poi nel corso dell’anno, il modello ‘T’ offre lievi modifiche e perfezionamenti.

Dopo il rilascio di OnePlus 9 e 9 Pro all’inizio di quest’anno, non avevamo motivo di credere che questa tendenza non sarebbe continuata. Tuttavia, negli ultimi mesi ci sono state voci secondo cui OnePlus non avrebbe rilasciato OnePlus 9T nel 2021.

OnePlus ha rilasciato nuovi dettagli per l’OS unificato in arrivo

La speculazione può ora cessare, poiché il CEO di OnePlus Pete Lau ha confermato che il dispositivo non arriverà quest’anno. Lau ha anche confermato che non vedremo la nuova versione unita di ColorOS e OxygenOS fino al prossimo flagship OnePlus. Insieme a un’intervista con The Verge, è stato pubblicato un nuovo post sul forum che descrive in dettaglio come sarà il futuro dell’azienda.

Il software si chiamerà ‘OnePlus 2.0‘ e il post sul forum esamina ciò che possiamo aspettarci di vedere dal lato OnePlus. Ciò include ciò che possiamo aspettarci dal portafoglio di smartphone OnePlus, insieme a qualche informazione in più sul software.

Il post del forum conferma anche che OnePlus ‘raddoppierà’ la sua partnership con l’azienda Hasselblad. A completamento del post sul forum, Lau condivide la roadmap per il nuovo ‘Sistema operativo globale unificato e aggiornato’ sia per OxygenOS che per ColorOS: ‘credo che il sistema operativo unificato manterrà il DNA di OxygenOS che molti di voi amano così tanto’.

Sarà interessante vedere cosa accadrà con questo nuovo ‘OnePlus 2.0’. Ovviamente, dobbiamo aspettare fino al 2022 per vedere di preciso cosa ha in serbo per noi OnePlus, ma sarà sicuramente interessante.