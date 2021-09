A maggio, Google ha annunciato ufficialmente Android 12 che include aggiornamenti significativi. Dopo il lancio, i principali produttori di smartphone stanno aggiornando le loro versioni Android. Qualche tempo fa, lo Xiaomi Mi 11 ha ottenuto la MIUI 12.5 in aggiunta alla beta interna di Android 12.

Tuttavia, quell’aggiornamento era in gran parte incompleto (più simile a una versione di prova) e solo pochi utenti hanno ricevuto l’aggiornamento. Ora, Xiaomi Mi 11, Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra sono dotati del sistema beta interno MIUI 12.5 21.9.17.

Xiaomi Mi 11: l’update è in arrivo in modalità batch

Ovviamente, questo aggiornamento viene distribuito in batch, il che significa che tutti gli utenti non lo riceveranno contemporaneamente. Il più grande cambiamento in questo aggiornamento è l’aggiornamento al kernel di Android 12. La dimensione di questo aggiornamento è di 3,9 GB e tutti i beta tester interni possono ottenere l’aggiornamento.

Secondo Google, l’intero sistema Android 12 è significativamente migliore. Riduce il tempo della CPU richiesto per i servizi di sistema di base del 22%. Inoltre, l’uso di core di grandi dimensioni da parte del server di sistema si riduce ulteriormente del 15%, il che consentirà una risposta più fluida e veloce. In termini di protezione della privacy, oggi sempre più apprezzata dagli utenti, anche Android 12 è stato aggiornato per garantire agli utenti una maggiore comprensione e maggiori restrizioni su quali applicazioni accedono ai propri dati.

Secondo i rapporti, Android 12 porta enormi cambiamenti nell’aspetto. Google ha introdotto un nuovo linguaggio di design, Material You. Con questa funzione, gli utenti saranno in grado di personalizzare completamente i propri smartphone attraverso tavolozze di colori personalizzate. Allo stesso tempo, gli utenti possono anche utilizzare l’estrazione del colore per scegliere i propri sfondi e questi colori possono essere applicati all’intero sistema operativo.