Le offerte Expert sono assolutamente inedite, e promettono al consumatore finale un risparmio praticamente mai visto prima in Italia.

Gli acquisti, come sempre in occasioni di questo tipo, possono essere completati in ogni negozio sul territorio nazionale, con disponibilità anche sul sito ufficiale. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sono da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: quali sono le offerte migliori

Gli sconti attivati da Expert sono complessivamente molto interessanti, e toccano tutte le fasce di prezzo della telefonia mobile. Il top di gamma incluso nella campagna è chiaramente l’ottimo Samsung Galaxy S21+ 5G, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che finalmente può essere acquistato con un esborso finale inferiore ai 799 euro.

Rientrando nella fascia intermedia incrociamo due ottime occasioni, da un lato abbiamo Oppo Reno 6, in vendita con i suoi 499 euro di listino, oppure Realme GT master edition, saranno necessari solamente 399 euro per aggiudicarselo.

Tutte le altre offerte del volantino Expert, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile, rientrano in modelli in vendita a meno di 400 euro, i quali garantiscono discrete prestazioni generali, senza richiedere esborsi troppo elevati. Tra questi annoveriamo Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Mi 11 Lite, Motorola Edge 20, xiaomi Redmi 9C, Motorola E7i Power o la coppia Vivo Y70 e vivo Y72, solo per citarne alcuni.

