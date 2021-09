Vodafone accetta il confronto diretto con TIM in un settore strategico per le comunicazioni: i contenuti streaming. Il provider inglese è però chiamato ad un confronto diretto con il gestore italiano e con la sua piattaforma TIMvision, che in virtù delle partnership con DAZN e Mediaset Infinity+ può offrire al pubblico la visione integrale della Serie A e della Champions League.

Vodafone contro TIM con Serie A e Champions League

La risposta di Vodafone arriva con il rilancio della sua Vodafone TV. I clienti che andranno ad attivare un piano per la telefonia fissa con Fibra ottica, avranno la possibilità di aggiungere anche i contenuti televisivi in esclusiva.

La principale partnership di Vodafone nel settore dello streaming è con la piattaforma di Sky, NOW Tv. I clienti di Vodafone potranno quindi attivare un ticket per i contenuti sportivi che prevede tre partite per ogni giornata di Serie A, tutta la Champions League, tutta la Premier League e le esclusive di altri sport come tennis, Formula 1, motomondiale e tanto altro.

I costi previsti da Vodafone per il suo servizio streaming sono molto competitivi. In aggiunta al costo della telefonia fissa, gli utenti dovranno aggiungere una spesa di 15 euro al mese. Incluso nel prezzo ci saranno anche i contenuti di Amazon Prime Video, per una completa visione di tutta la Champions League.

Sempre nel costo dell’abbonamento, i clienti del gestore inglese avranno anche accesso senza spese aggiuntiva al TV Box, il dispositivo che garantisce la visione degli eventi anche con la tecnologia 4K.