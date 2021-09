La serie animata di Rick & Morty, con due dei personaggi più amati del mondo delle serie tv, è arrivata sugli schermi americani lo scorso 20 giugno. Ma la fortuna non ci arride, dato che per le stagioni precedenti c’era stato un ritardo fisiologico nell’arrivo della nuova stagione nel nostro Paese di circa un mese: attualmente si pensava che la quinta stagione potesse arrivare a fine luglio, massimo per fine agosto, eppure così non è stato e stiamo ancora aspettando con ansia novità a riguardo. Probabilmente il ripercuotersi degli effetti della pandemia, che aveva ritardato parzialmente anche l’arrivo della quarta stagione, continuano a rallentare produzione e doppiaggio, non garantendo un rilascio puntuale in Italia.

Episodi, divisione e arrivo

La nuova e quinta stagione è arrivata negli Stati Uniti divisa in due parti da cinque episodi l’una. I titoli delle varie puntate, che continuano a seguire il format autoconclusivo a puntata con sottotrama che si lega alle precedenti stagioni, sono i seguenti:

Ricky e Morty 5×01: Mort Dinner Rick Andre Ricky e Morty 5×02: Mortyplicity Ricky e Morty 5×03: A Rickconvenient Mort Ricky e Morty 5×04: Rickdependence Spray Ricky e Morty 5×05: Amortycan Grickfitti Ricky e Morty 5×06: Rick & Morty’s Thanksploitation Spectacular Ricky e Morty 5×07: Gotron Jerrysis Rickvangelion Ricky e Morty 5×08: Rickternal Friendshine of the Spotless Mort Ricky e Morty 5×09: Forgetting Sarick Mortshall Ricky e Morty 5×10: Rickmurai Jack

Nel frattempo, nell’attesa dell’arrivo ufficiale della versione doppiata per l’Italia su Netflix, che probabilmente si farà aspettare ancora un po’, con delle date probabili che vedono la sua pubblicazione tra fine settembre e i primi di ottobre, potete godervi il trailer di presentazione della serie: