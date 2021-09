Il volantino expert nasconde al proprio interno un insieme veramente ampissimo di offerte molto interessanti, con le quali risulta possibile pensare di risparmiare sui vari acquisti effettuati, indipendentemente dalla dislocazione geografica.

Per contrastare le campagne localizzate, molto spesso lanciate da Trony e Euronics, l’azienda ha deciso di attivare la propria soluzione sull’intero territorio nazionale, oltre al sito ufficiale. In questo secondo caso, lo ricordiamo, sarà però necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, indistintamente dal livello di spesa effettivamente raggiunto.

Expert: il volantino più inaspettato

Il volantino Expert parte dalla fascia alta della telefonia mobile, riuscendo a garantire agli utenti la possibilità di acquistare alcuni smartphone veramente molto intriganti, come ad esempio il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, il miglior modello della serie per il 2021, al prezzo di 999 euro, scendendo verso Motorola Edge 20 Pro e Oppo Find X3 Pro.

Le alternative proposte dalla campagna promozionale toccano poi la fascia intermedia della telefonia mobile, promettendo al consumatore la possibilità di acquisto di un modello dal prezzo inferiore ai 400 euro, tra cui annoveriamo xiaomi Redmi Note 10S, Realme C21, Motorola Edge 20, Oppo A53s o anche Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Per godere di una visione d’insieme dell’intera campagna promozionale, consigliamo l’apertura delle pagine sottostanti, ricordando comunque che gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio nazionale, come anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. I dettagli del volantino Expert spaziano in tutte le varie categorie merceologiche.