Si parla da diverso tempo di una nuova funzionalità in arrivo sulla nota app di messaggistica di Mark Zuckerberg e a quanto pare non dovrebbe mancare molto. Nel corso delle ultime ore, infatti, sono stati pubblicati in rete alcuni screenshot della funzione delle reazioni ai messaggi su WhatsApp.

WhatsApp: ecco i primi screenshot della nuova funzione sulle reazioni ai messaggi

Il social network Facebook può contare da tempo della funzionalità riguardante le reazioni ai messaggi, come ad esempio i Mi Piace, Love, Abbraccio, ecc. La stessa feature dovrebbe arrivare a breve anche sulla nota app di messaggistica di Mark Zuckerberg e ora abbiamo avuto modo di averne un primo assaggio.

Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore sono stati pubblicati i primi screenshot delle reazioni ai messaggi su WhatsApp. Si tratta di una funzionalità ancora in fase di sviluppo, ma non dovrebbe mancare molto per vederla arrivare sia sui dispositivi con a bordo il sistema operativo Android che sui dispositivi con a bordo IOS.

Da questi primi screenshot possiamo osservare inoltre come sembri che sarà possibile utilizzare tutte le emoji presenti nelle chat per poter mettere una reazione ai messaggi, a differenza di quanto accade su Facebook dove le emoji sono presenti in un numero limitato. Tuttavia, ricordiamo che la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e che le cose potrebbero essere leggermente modificate. Staremo a vedere. Intanto, vi ricordiamo che, stando a quanto è emerso, su WhatsApp dovrebbe arrivare il nuovo multi-dispositivo 2.0 che permetterà di utilizzare anche iPad come dispositivo collegato e anche i tablet Android.