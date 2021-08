La nota app di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg continua ad arricchirsi sempre più di ulteriori feature e novità. Nel corso delle ultime ore, infatti, è emerso che a breve arriverà su WhatsApp il nuovo multi-dispositivo 2.0 che permetterà di utilizzare anche iPad come dispositivo collegato e anche i tablet Android.

Sono davvero tante le novità e le feature che arriveranno a breve o che sono già arrivate sull’app di messaggistica istantanea di Zuckerberg. Come già accennato, fra non molto dovrebbe arrivare su WhatsApp la funzione multi-dispositivo 2.0 che permetterà di avere anche iPad e i tablet Android come dispositivi collegati. A confermare tutto ciò, come spesso accade, è stato il noto sito web WABetaInfo sulla propria pagina sul social network Twitter:

NEWS: WhatsApp is finally working on multi-device 2.0, and you can use iPad as new linked device ☄️

Android tablets are also planned to support multi-device on WhatsApp for Android!

It's under development and it will be released in a future update. Follow me to discover more 💚 pic.twitter.com/rND4xQfBDj

