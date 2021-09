Il rover della NASA ormai sembra essersi ambientato sul Pianeta Rosso del nostro Sistema Solare. Impegnato in diverse missioni, quella principale e a cui tutti sono particolarmente interessati riguarda la scoperta di possibili forme di vita. Tuttavia, nonostante un ottimo lavoro finora eseguito, le provette non sono infinite e le opportunità non vanno sprecate. Per scoprire se c’è vita su Marte, Perseverance non deve fare più cilecca.

Una provetta è andata, ma almeno è servita per studiare ed esaminare l’atmosfera di Marte. Cosa è successo al rover Perseverance durante l’ultima missione? Ecco cosa ha dichiarato Jennifer Trosper, project manager di Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA:

“Abbiamo bisogno di un tipo di roccia più cooperativo. Questo era friabile. Potrebbe aver avuto una superficie dura, ma una volta entrati lì tutti i grani si sono staccati. Non stavamo cercando di raccogliere il campione atmosferico di Marte, ma almeno non abbiamo sprecato una provetta“.

Update on my first sampling attempt: looks like the rock I drilled was too crumbly and broke into small fragments/powder, instead of producing an intact core. Pushing ahead to find my next target, expected to be more like rocks we cored on Earth.

