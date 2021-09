La sesta stagione di Lucifer sta arrivando, in base alle info e al trailer rilasciato da Netflix, il 10 Settembre potremo godere della stagione conclusiva di tutta la saga, la quale dovrà mettere tanti punti a molte delle micro-trame che durante lo svolgimento delle precedenti cinque stagioni si sono sviluppate.

Ovviamente la domanda regina che predomina su tutte è quelle inerente la love story tra Chloe e Lucifer, i due infatti dovranno indubbiamente tirare i conti con il contesto che li circonda e soprattutto con un limite assoluto che crea una netta linea di separazione tra i due, l’immortalità del redento Lucifer e la mortalità dell’umana Chloe, un dettaglio probabilmente volutamente trascurato nella quinta season ma che nella sesta incalzante richiederà una soluzione, se un finale a lieto a fine è quello che ci aspetta.

Una teoria stuzzica tutti i fan

Il problema da risolvere è legato alla mortalità di una e all’immortalità dell’altro, un utente Reddit però ci ha posto davanti agli occhi una possibile soluzione, la quale vedrebbe ancora come protagonista il famoso anello di Lilith, la madre di Maze, usato nel finale della quinta season per riportare Chloe sulla terra, secondo questo utente lo stesso anello potrebbe essere adoperato per donare l’immortalità a Chloe, secondo lui tra l’altro sarebbe una ciliegina se quello stesso anello venisse usato per la proposta di matrimonio tra i due.

La teoria dell’utente Reddit è effettivamente un’ottima soluzione al problema dell’immortalità, si scontra però con un dettaglio da non sottovalutare, nella quinta season suddetta immortalità con castone, è stata sfruttata per ridare la vita a Chloe, ciò significa che potrebbe essersi consumata del tutto, sebbene non sia stato esplicitamente specificato.