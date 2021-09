Samsung è al lavoro sui prossimi smartphone top di gamma: nelle scorse settimane vi abbiamo spesso parlato dei Galaxy S22 (in particolare, dello schermo e della fotocamera) e pian piano la scheda tecnica dei dispositivi inizia ad essere abbastanza completa.

L’ultimo leak riguarda la capacità della batteria degli smartphone: questi infatti sono passati tra le mani dell’ente di certificazione 3C, certificato cinese obbligatorio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S22: nuove indiscrezioni che riguardano la batteria

Più nello specifico, per il modello EB-BS906ABY, ovvero Galaxy S22+, si parla di 4500mAh (ovvero circa 4370mAh reali) mentre per EB-BS908ABY, ovvero Galaxy S22 Ultra, si parla di 5000mAh (ovvero circa 4855mAh reali). Questo vuol dire che Galaxy S22 Ultra avrà la stessa capacità dell’analogo smartphone della passata generazione, mentre Galaxy S22+ vedrà un leggero calo rispetto a Galaxy S21+.

Ovviamente, manca ancora un ben po’ di tempo per il loro lancio, calcolando che sono stati appena lanciati i foldable del colosso, quali Z Flip 3 e X Fold 3. Staremo dunque a vedere se queste capacità, unite alle ottimizzazioni software, riusciranno a garantire una buona autonomia dei prossimi Galaxy S22.

Vi ricordo che Samsung sta attualmente lavorando su Galaxy A13 5G per rendere il 5G ancora più accessibile. Galaxy A22 5G, annunciato a giugno di quest’anno, si è presentato al pubblico come uno degli smartphone con connettività 5G più economici sul mercato, grazie ai suoi 229 euro nella variante base: Samsung però è al lavoro su un dispositivo base di gamma, con 5G e ancora più economico. Non ci resta che attendere per maggiori informazioni.