È stata pubblicata da poco la classifica delle auto più vendute in Europa durante lo scorso mese di luglio 2021 di Jato Dynamics. In particolare, da questa classifica è emerso che la Dacia Sandero ha sorpassato tutti in questa classifica piazzandosi al primo posto. Nel complesso, vi è stato comunque un incremento delle vendite di auto del 17% rispetto allo scorso anno.

Dacia Sandero: è questa l’auto più venduta in Europa a luglio 2021

La Dacia Sandero è l’auto che ha ottenuto un maggior numero di vendite rispetto ai competitors a luglio 2021. Come già accennato, infatti, a rivelarlo è stata la nuova classifica stilata da Jato Dynamics. Nello specifico, la vettura di Dacia ha raggiunto quota 20.446 immatricolazioni lo scorso mese, sorpassando rivali di rilievo come la Volkswagen Golf e la Toyota Yaris. Quest’ultime si sono piazzate rispettivamente al secondo e al terzo posto della classifica, con un totale di immatricolazioni pari a 19.425 e 18.858.

Come dichiarato da Jato Dynamics, vi è stato inoltre un incremento delle vendite e delle immatricolazioni delle auto elettriche e con tecnologia plug-in. Nella classifica delle auto elettriche più vendute troviamo in particolare al primo posto la Volkswagen ID.3, seguita al secondo e al terzo posto dalla Renault Zoe e dalla Kia Niro. Al quarto posto si è classificata la Koda Enyac, mentre per la Fiat 500 vi è stato il quinto posto. Nella classifica delle auto Plug-in, invece, si è piazzata in vetta la Ford Kuga, seguita rispettivamente dalla Peugeot 3008, dalla Volontà XC40, dalla Audi A3 e dalla Mercedes Classe A.