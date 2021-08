I prodotti in promozione da Coop e Ipercoop fanno letteralmente sognare ad occhi aperti gli utenti, sopratutto coloro che da tempo sono alla ricerca della perfetta occasione per cambiare il proprio smartphone, senza spendere cifre eccessivamente elevate.

La campagna promozionale correttamente descritta nel nostro articolo, risulta essere attiva ovunque in Italia, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati sia recandosi in negozio, che direttamente sul sito ufficiale (ove specificato). Scegliendo questa seconda strada, ricordiamo che è prevista la spedizione gratuita, solo nel momento in cui si dovessero superare i 19 euro di spesa effettiva.

Coop e Ipercoop: i prezzi sono veramente bassi

I prezzi da Coop e Ipercoop partono dalla fascia bassa, e riescono a ridursi ancora di più, grazie alla presenza nel volantino dello Xiaomi Redmi 9C, uno smartphone molto economico e dalle discrete prestazioni. Al momento attuale lo potrete acquistare pagando soli 115 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto al listino del periodo.

Scorrendo invece la scheda tecnica, l’occhio cade direttamente su una specifica decisamente interessante, la batteria da 5000mAh, un componente che permetterà di godere di una autonomia decisamente superiore alle aspettative. Sfogliando poi le altre specifiche, notiamo avere un display da 6,55 pollici, un processore octa-core, 3GB di RAM, un comparto fotografico composto da 3 sensori, una camera anteriore da 5 megapixel, 64GB di memoria interna e 3GB di RAM.

I dettagli del volantino Coop e ipercoop sono raccolti per voi nel nostro articolo.