Non si è mai abituati ai colpi di scena de La Casa di Carta. Siano essi in un episodio di questa serie TV Netflix o durante l’arrivo della quinta stagione, ci lasciano sempre sgomenti e senza parole. E infatti è proprio quello che vi riveleremo in questo articolo. Purtroppo dovremo accettare una morte inaspettata che ne La Casa di Carta 5, pur lasciandoci senza fiato, darà un senso specifico a tutta la trama. Scopriamo insieme i dettagli.

La Casa di Carta 5: ecco un inaspettato colpo di scena

Sappiamo ormai di per certo che La Casa di Carta 5 sarà disponibile, sul catalogo Netflix per gli abbonati, e con i suoi primi 5 episodi, dal prossimo 3 settembre 2021. Ovviamente con il suo arrivo dobbiamo aspettarci eventi altamente esplosivi visto che ci addentreremo nel finale di stagione che culminerà con gli ultimi episodi pronti all’uscita solo il 3 dicembre 2021.

Ecco perché dovremo anche accettare un inaspettato colpo di scena. Una morte a cui mai avremmo voluto assistere, ma che sarà fondamentale proprio allo sviluppo delle situazioni ne La Casa di Carta 5. Il regista, Jesús Colmenar proprio in merito a questo ha dichiarato:

“Uccidiamo i nostri personaggi e questo aggiunge tensione. È una buona cosa non poter sapere chi sarà ucciso“. Di chi starà parlando? Onestamente non lo sappiamo, dovremo attendere gli sviluppi dei nuovi episodi. Ad ogni modo la cosa certa è la morte di Nairobi durante la quarta stagione de La Casa di Carta.

La morte di Nairobi sarà fondamentale per The Money Heist 5

“Il personaggio di Nairobi non era tagliato per la guerra che vedremo in questa stagione finale. Non ci doveva essere. Credo che ciò dia ai personaggi uno slancio che sarebbe stato troppo complesso aggiungere diversamente“. Sono queste le parole di Colmenar che rivelano quale sarà il ruolo di Nairobi ne La Casa di Carta 5.

La sua morte aprirà la strada a una guerra totale e motiverà il resto della banda, finora sopravvissuto, a lottare fino alla fine per rimanere in vita. Quindi sarà probabile che rivedremo Nairobi nei nuovi episodi de La Casa di Carta 5 con ricchi flashback come siamo stati abituati con Berlino.

Intanto sono stati svelati i tre nuovi personaggi de La Casa di Carta 5 che faranno parte del finale di stagione. Non potete assolutamente perderveli.