Truffa del Maresciallo: arrestati i fautori della frode che ha colpito l'84enne ad Ischia

Si chiama “Truffa del Maresciallo” ed è la frode che sta colpendo moltissimi anziani. Il protagonista e vittima della trappola in questo caso è un uomo di 84anni di Casamicciola, al quale sono stati sottratti con l’inganno ben 14.800 euro. Per fortuna però i Carabinieri sono riusciti a fermare i malintenzionati, un 24enne (già noto alle forze dell’ordine) ed un 22enne (incensurato). Come si sviluppa la frode? Continuate a leggere per scoprirlo.

Truffa del Maresciallo: come è andata a finire?

I due ragazzi avevano contattato la vittima spacciandosi per le forze dell’ordine e facendogli credere di avere appena arrestato la figlia. La donna sarebbe stata colpevole di aver contratto un ingente prestito. Tutto si sarebbe risolto – hanno detto i truffatori all’anziano – saldando il debito. Così, l’uomo, per salvare la figlia, li ha attesi a casa consegnando 14.800 euro in contanti e portando così la riuscita della Truffa del Maresciallo.