Facebook Messenger, che l’anno scorso ha avuto un nuovo look e più funzionalità, ha messo a punto quattro nuove funzionalità. Vengono lanciate per celebrare Messenger che compie 10 anni. Tra le nuove offerte ci sono un modo per inviare e ricevere regali in denaro, nonché un modo per creare sondaggi nelle chat di gruppo.

Messenger è tra le tre piattaforme di messaggistica più grandi al mondo. Gli altri due sono WhatsApp e WeChat. Una delle funzioni popolari di Messenger è ‘Sondaggi’. Facebook ora sta introducendo un elemento divertente; attraverso ‘Poll Games’ consente agli utenti di scoprire di più sui loro amici e conoscenti.

Facebook Messenger: arriva il compleanno dell’app

Per giocare a un sondaggio nella chat di gruppo, tocca ‘Sondaggi’ e seleziona la scheda per scegliere una domanda e selezionare i nomi dei partecipanti alla chat da includere come potenziali risposte. La seconda funzionalità è per gli utenti negli Stati Uniti che ora possono ricevere regali in denaro direttamente tramite Messenger.

Quando un amico ti invia un regalo in denaro, riceverai una notifica su Messenger. Quando confermi i tuoi dati di Facebook Pay, il regalo in denaro verrà immediatamente depositato sul tuo conto bancario. Poiché le nuove funzionalità sono per il compleanno di Messenger, Facebook sta aggiungendo molti strumenti a tema compleanno all’app.

Come quarta funzione, Facebook ha reso facile condividere i contatti con gli amici tramite Messenger. Facebook ha anche colto l’occasione per dare un’anteprima della sua prossima opzione ‘Effetti Word’, ‘un nuovo modo entusiasmante per associare le parole agli emoji che hanno un significato per te e per i tuoi amici’.