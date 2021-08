Le nuove offerte racchiuse all’interno del volantino Euronics sono veramente incredibili, e permettono a tutti i consumatori di risparmiare decisamente più del previsto, anche senza essere costretti ad effettuare rinunce particolari.

Nell’avvicinarsi alla campagna promozionale, è bene sapere che non è attiva ovunque sul territorio nazionale, ma risulta esserlo solamente presso determinati punti vendita fisici in Italia, più precisamente presso i negozi di proprietà del socio la via lattea, con acquisti effettuati entro la fine del mese corrente.

Euronics: scoprite quali sono i migliori sconti dell’anno

Il risparmio in casa Euronics è davvero semplicissimo, tutti gli utenti avranno la possibilità di mettere le mani su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, tra cui Samsung galaxy S21, in vendita a 779 euro, oppure anche l’incredibile Samsung Galaxy S21+, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 929 euro.

Volendo invece puntare su modelli decisamente più economici, ecco arrivare soluzioni altrettanto interessanti, quali possono essere Oppo Find X3 Lite, in vendita a 389 euro, oppure Oppo A94 a 299 euro, Realme C21 a soli 139 euro, Realme 8 5G a 229 euro, Oppo A54 a 189 euro, TCL 20SE a 129 euro, per finire con l’incredibile Realme 8 Pro Lite disponibile a soli 299 euro.

Tutte le altre promozioni, anche legate a categorie merceologiche completamente differenti, sono elencate direttamente nel nostro articolo, in questo modo avrete la possibilità di scovare i prezzi più bassi ed economici a cui affidarsi per cercare di risparmiare al massimo.