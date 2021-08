Il nuovo volantino Coop e Ipercoop fa gola a tantissimi utenti sul territorio nazionale, rendendo disponibili prezzi sempre più bassi ed economici, sui migliori prodotti attualmente in circolazione, perlopiù legati alla fascia medio-bassa della telefonia mobile.

La campagna promozionale, è importante ricordarlo, non è attiva sul sito ufficiale di Coop e Ipercoop, ma richiede sempre la presenza in negozio; in altre parole per approfittare degli sconti è necessario recarsi fisicamente in uno dei tantissimi punti vendita dislocati sul territorio nazionale, senza distinzioni particolari.

Coop e Ipercoop: questo volantino è ottimo

Il volantino Coop e Ipercoop focalizza la propria attenzione su un singolo prodotto, anche se appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile; stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A12, un modello da poco lanciato sul mercato italiano, ed oggi effettivamente acquistabile al prezzo finale di 149 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto alla scheda tecnica.

Quest’ultima parla di un display da 6,5 pollici di diagonale (IPS LCD), una batteria veramente enorme, ben 5000mAh, per un’autonomia quasi unica nel proprio genere, per finire poi con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna completamente espandibile. Il comparto fotografico è invece rappresentato da 4 fotocamere nella parte posteriore, atte a fornire buone immagini generali.

Il prodotto, come anticipato, viene commercializzato nella variante no brand, e sopratutto con garanzia legale della durata di 24 mesi, in grado di coprire solamente i difetti di fabbrica, nient’altro.