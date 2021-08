L’entusiasmo non è certamente di casa quando si tratta di pagare le trucchetti con i quali inizialmente pensano di farla franca, ma in realtà non è assolutamente così. Infatti, nelle ultime settimane sono stati beccati diversi utenti dalle forze dell’ordine con dei contatori modificati. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo. L’entusiasmo non è certamente di casa quando si tratta di pagare le bollette . Infatti, molti italiani cercano di aggirare questo tassello obbligatorio con deicon i quali inizialmente pensano di farla franca, ma in realtà non è assolutamente così. Infatti, nelle ultime settimane sono stati beccati diversi utenti dalle forze dell’ordine con dei. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Contatori modificati: la bolletta viene evitata in questo modo

I contatori sono degli apparati di misurazione che si occupano di controllare quanta energia stiamo investendo per il funzionamento della nostra abitazione o altro. Molte persone, però, modificano questi strumenti per far sì che a casa loro arrivino delle bollette meno salate o addirittura che non arrivino proprio. Le aziende che hanno subito danni maggiori in tutta questa situazione sono state Enel e Acea.