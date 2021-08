Il nuovo volantino carrefour nasconde al proprio interno sconti veramente inaspettati, quasi unici nel proprio genere, con tantissime riduzioni applicate anche ai migliori prodotti attualmente in circolazione, inclusi gli smartphone di ultima generazione.

Spendere poco con Carrefour potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, vi basta infatti recarvi quanto prima in uno dei tantissimi punti vendita in Italia, per avere la possibilità di godere dei singoli sconti descritti direttamente nell’articolo. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata sempre nelle medesime location.

Carrefour: spesa ai minimi termini con questo volantino

I prodotti maggiormente interessanti del volantino Carrefour toccano perlopiù la fascia intermedia della telefonia mobile, con cifre che non vanno oltre i 379 euro di spesa effettivi. Tutti gli utenti che vogliono avvicinarsi a modelli di questo tipo, potranno fare affidamento su TCL 20L, Xiaomi Redmi Note 9T, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 10S, Alcatel 1 SE 2020 o anche Samsung Galaxy A12.

Da segnalare la possibilità di acquistare l’Oppo A15 a soli 89 euro, una cifra ridottissima per un prodotto complessivamente abbastanza prestante, nei limiti del possibile, ma solo nella giornata odierna, 21 agosto 2021 (sempre alle condizioni elencate in precedenza).

Per approfondire la conoscenza del volantino Carrefour abbiamo inserito qui sotto tutte le pagine, non scordatevi l’impossibilità di accedere ai medesimi prezzi tramite il sito ufficiale, sarà necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, sempre che vi siano ancora scorte disponibili.