Il volantino Unieuro è un’autentica meraviglia, e punta dritto al trono di miglior campagna promozionale del mese, portando tantissimi sconti speciali, prezzi bassi e prodotti sempre più scontati, con i quali potersi confrontare sia in negozio che online.

Avete capito bene, tutti gli sconti che andremo a raccontare direttamente nell’articolo, infatti, possono essere sfruttati anche tramite il sito ufficiale dell’azienda, fruendo anche della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi (senza vincoli in termini di categorie merceologiche).

Unieuro: queste nuove offerte sono assurde

Le nuove offerte del volantino Unieuro possono davvero far impazzire gli utenti, i prezzi sono bassi ed invogliano ad acquistare anche i top di gamma. Proprio quest’ultimi rappresentano il fulcro centrale della campagna, in particolar modo è possibile mettere le mani su Apple iPhone 12 Mini o Samsung Galaxy S21, entrambi in vendita alla modica cifra di 729 euro, passando anche per l’ottimo, e recente, Oppo Find X3 Neo, il cui prezzo attuale si aggira attorno ai 659 euro.

Per tutti coloro che invece vorranno mettere le mani su uno smartphone decisamente più economico, l’occhio cade direttamente su Realme 8 Pro, Realme 8, Vivo Y70, Motorola Moto G10, Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi 9c, Samsung Galaxy A12 e tutti gli ultimi Oppo resi disponibili dall’azienda nel corso dei mesi precedenti.

Non mancano soluzioni legate a categorie merceologiche completamente differenti, per questo motivo non dovete assolutamente perdervi gli sconti che abbiamo elencato direttamente nel nostro articolo.