Un uomo ha scoperto a proprie spese quanto sia importante fare attenzione quando ti ritrovi a dover guidare una Porsche 917 durante la recente Monterey Car Week.

Una Porsche 917 con livrea Gulf è stata esposta al Concours d’Elegance di Pebble Beach insieme ad altre auto da collezione in uno spettacolo incredibile per celebrare il 50° anniversario del trionfo della 24 Ore di Le Mans.

Un video pubblicato su Instagram mostra un uomo inginocchiato accanto alla 917 che cerca di far girare il motore. Tuttavia, aveva lasciato il cambio con la marcia inserita e non appena il flat-12 si è acceso, l’auto è balzata in avanti. I partecipanti sono stati costretti a saltare via mentre l’auto accelerava.

Fortunatamente, l’uomo che nel frattempo e’ stato trascinato via per il viaggio, e’ riuscito ad aggrapparsi disperatamente ai massicci paraurti della Porsche. Il motore alla fine si è fermato, anche se non è chiaro il motivo dell’arresto, probabilmente perché l’uomo è riuscito a spegnere l’auto in tempo.

Nessun ferito fortunatamente

Il proprietario non sembrava essere troppo preoccupato per l’errore e ha rapidamente informato la folla che tutto andava bene, facendo capire che l’auto era stata lasciata con la marcia inserita. Ha poi acceso il motore ancora una volta, questa volta mentre la trasmissione era in folle.

Pochi sanno comunque che avviare una Porsche 917 è un processo molto complicato che richiede diverse fasi: il riscaldamento dell’olio, l’attivazione di una moltitudine di interruttori, il collegamento di una batteria ausiliaria e l’utilizzo del collegamento meccanico dell’acceleratore per mantenere i giri a circa 2.000 giri/min fino a far arrivare tutti i fluidi a temperatura.

Non e’ la prima volta che episodi del genere si verificano in luoghi dominati da appassionati di auto, ma sarebbe buona norma avere del personale qualificato che assista a questo genere di presentazioni nel tentativo di evitare che problemi del genere possano ripresentarsi nel futuro.