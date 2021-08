MediaWorld strizza l’occhio agli utenti che vogliono spendere il meno possibile sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, lanciando una campagna promozionale davvero molto speciale, quasi unica nel proprio genere.

All’interno del volantino è comunque possibile trovare un buonissimo elenco di promozioni, con le quali garantire agli utenti la possibilità di spendere il minimo indispensabile, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità. Da notare la possibilità di effettuare l’ordine anche tramite il sito ufficiale, a patto che si sia disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, salvo rari casi.

MediaWorld: svelate tutte le nuove offerte

Le nuove offerte del volantino MediaWorld partono dalla fascia alta della telefonia mobile, infatti risulta essere possibile pensare di mettere le mani su un Oppo Find X3 Pro, il miglior smartphone del brand del 2021, pagandolo circa 976 euro. La cifra è ancora elevata, lo ammettiamo, però rappresenta il giusto compromesso per cercare di godere di prestazioni elevate, ed allo stesso tempo le migliori caratteristiche tecniche dell’anno.

Nel caso in cui si fosse disposti a spendere leggermente di meno, ma non si volesse ugualmente rinunciare alla qualità generale, il consiglio è di affidarsi direttamente all’Oppo Find X3 Neo, un valido sostituto del suddetto modello, il cui prezzo finale si aggira oggi attorno ai 662 euro.

Questi sono i due prodotti di punta del volantino MediaWorld, non bisogna comunque dimenticare che sono tantissimi i modelli in promozione, e per questo motivo dovete collegarvi al sito ufficiale, scoprirete i vari sconti pensati appositamente per voi.